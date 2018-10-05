Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına kullanılmayan elektrik trafosunda gerçekleşen hırsızlık girişiminin yol açtığı öne sürüldü.



Bitez Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki makilik ve tarım arazisinden yoğun duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Ekipler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlere müdahale etti. İtfaiyeye, Bodrum AKUT ekibi ile bazı vatandaşlar da destek verdi.



Arazide bulunan asırlık zeytin ve çam ağaçları ile bir deponun zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.



Polisin arazi içerisinde kullanılmayan elektrik trafosunda yaptığı incelemede, yeni kesilmiş demir parçaları ile demir kesmeye yarayan spiral ve balyoz olduğunu tespit etti.



Trafodan hırsızlık girişiminde bulunanların yangına yol açtığı ihtimali üzerinde duran polis, yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlattı.



Yaklaşık bir hektarlık alanda zarara neden olan yangın, ilçenin birçok noktasından da görüldü.