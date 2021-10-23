Hırsızlık yaptı; saç ve sakalını kesip polisten kaçmaya çalıştı

İstanbul'da park halindeki otomobillerin "hayalet ekran" diye tabir edilen parçalarını çalan zanlı, kaçtığı alışveriş merkezinin koridorunda saç ve sakalını keserken güvenlik kameralarına yakalandı.

Haberler - DHA 23.10.2021 - 10:41 | Son Güncelleme : 23.10.2021 - 10:46

Hırsızlık yaptı; saç ve sakalını kesip polisten kaçmaya çalıştı

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İstanbul'da park halindeki otomobillerin "hayalet ekran" diye tabir edilen parçalarını çalan M.N. film senaryolarını aratmayan bir takibin ardından yakalandı.

Şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği otomobilin sahibinin gelmesi üzerine yakındaki alışveriş merkezi içine kaçtığı belirtildi.

Burada bulduğu boş bir koridorda saçlarını ve sakallarını sıfır numaraya kesen, bu sayede tipini değiştiren şüphelinin alışveriş merkezi dışına çıktığı öğrenildi.

POLİSİ KANDIRAMADI

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalini değiştirme oyununu ortaya çıkardı. Kamera görüntülerindeki eşkalle aranmaya başlanan hırsız M.N. bir gün sonra gözaltına alındı.

Oto hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelinin 20 Eylül tarihinde Bayrampaşa'da bir otomobili çaldığı ayrıca 3 Eylül ve 20 Eylül tarihlerinde iki ayrı otomobilin parçalarını çaldığı tespit edildi. Şüpheli polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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