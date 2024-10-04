Hırsızlık zanlısı kadın buzdolabında yakalandı

Çorum'da hırsızlık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi buzdolabında yakalandı.

Hırsızlık zanlısı kadın buzdolabında yakalandı

'da düzenlenen operasyonda firari hükümlü, saklandığı buzdolabının içinde yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık ve kapkaç şüphelilerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonunda hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.T.'nin (20) bir evde saklandığı tespit edildi.

Hırsızlık zanlısı kadın buzdolabında yakalandı - 1 Adreste arama yapan ekipler, N.T.'yi buzdolabının içinde saklanırken yakaladı.

N.T.’nin saklandığı eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, kadını buzdolabının içerisine saklanmış halde buldu.

Buzdolabından çıkan N.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak adli işlemler için polis merkezine götürüldü.

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