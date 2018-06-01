Adana'da kooperatiften dizüstü bilgisayar, senet ve çeklerin çalınmasının şüphelisi olarak gözaltına alınan ancak suçlamayı kabul etmeyen zanlının olay günü giydiği kıyafet evindeki aramada ele geçirildi. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın zanlısı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kooperatifin penceresi kırılarak içerideki dizüstü bilgisayar ve çelik kasada bulunan senet ve çekler çalındı.



Görevlilerin durumu polise bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerine giderek araştırma başlattı.



Ekip, iş yerindeki güvenlik kamerası görüntüsünden zanlının farklı suçlardan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ahmet Paylaşmaz (36) olduğunu belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan Paylaşmaz, ifadesinde, "görüntüdeki kişinin kendisi olmadığını ve görüntüdeki şüphelinin üzerindeki sweatshirte benzeyen kıyafetinin bulunmadığını" iddia etti.



Ancak görüntüdeki zanlının üzerindeki sweatshirt, Paylaşmaz'ın evinde yapılan aramada ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, zanlı elindeki cisimle, kapıyı açmaya çalışıyor.

Kapıyı açamayan zanlı daha sonra uzaklaşıyor. Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise şüpheli içeride gözüküyor. Odaları gezen zanlı masanın üzerindeki dizüstü bilgisayarı alıyor.