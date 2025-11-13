Hırsızlıktan 45 dosyası var, son işinde yakalandı

Çanakkale'de hırsızlıktan 45 ayrı dosyası bulunan şüpheli tutuklandı.

Kentte 8 ve 9 Kasım'da B.C. ve F.A.D.'nin araçlarından iki dizüstü bilgisayar, iki dizüstü bilgisayar çantası ve cüzdanın içerisindeki 3 bin lira çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık şüphelisinin L.B. olduğunu tespit etti.

Çaldığı eşyaları kargo ile göndermek üzereyken yakalanıp gözaltına alınan L.B., polisteki işlemlerinin ardından 11 Kasım'da adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan L.B.'nin hırsızlıktan 45 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.