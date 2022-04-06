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Hırsızlıktan aranıyorlardı: Hırsızlık girişimi sırasında yakalandılar

Bursa İnegöl'de hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli, hırsızlık için girdikleri öne sürülen apartmanda yakalanarak gözaltına alındı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.04.2022 - 03:57

Hırsızlıktan aranıyorlardı: Hırsızlık girişimi sırasında yakalandılar

'nın İnegöl ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 1'i kadın 2 şüpheli, bir apartmana hırsızlık için girdikleri sırada yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Ufuk Sokak'taki bir apartmana hırsızlık için girdiği iddia edilen K.Y. (19) ve M.K. (19) apartman sakinlerince fark edildi.

Şüphelileri yakalayan apartman sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kimlik tespitini yaptıkları şüphelilerin hırsızlık suçundan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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