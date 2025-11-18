Hırvatistan'da düşen uçakta şehit olan Pilot Hasan Bahar'a veda

Hırvatistan'da düşen yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar (39) için, İstanbul'da Avcılar Merkez Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Bu tören öncesinde şehit pilotun naaşı, Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki baba evine götürülerek burada helallik alındı.

NE OLMUŞTU?

Hırvatistan Rijeka Havaalanı'ndan 13 Kasım Perşembe günü havalandıktan bir süre sonra hava muhalefeti nedeniyle havaalanına geri dönüş yapan yangın söndürme uçağı ile telsiz irtibatı kesilmiş ve uçağın Senj kenti yakınlarında enkazına ulaşılmıştı.

Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağında şehit olan Pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Türkiye'ye getirilmişti.