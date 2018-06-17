Adriyatik Denizi'nde Hırvatistan'ın Jabuka Adası açıklarında Haksa isimli Türk bandıralı yük gemisi su almaya başladı.
Makina dairesinde su giren gemi, batma tehlikesi geçirdi.
Hırvatistan ve İtalya'ya ait arama kurtarma gemileri ile Brodospas firmasına ait römork olay yerine gitti.
85 metre uzunluğunda dökme maden yüklü geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Geminin 11'i Türk, 2'si Hindistan vatandaşı olan 13 kişilik mürettebatı kurtarıldı.
Kaptan ve 3 personel tekrar geminin olduğu yere gelerek kurtarma çalışmalarını izledi.
Denize giren dalgıçlar, geminin altındaki yırtılmayı kapatmayı başardı.
Geminin Kocaeli'den Slovenya'ya maden götürdüğü öğrenildi.