Hırvatistan'ın tatil kenti Split'te bikiniyle dolaşanlara ceza kesilecek.

Split kent yönetimi tarafından alınan karara ilişkin yapılan açıklamada, kent merkezinde bikini veya mayo ile dolaşmanın yasaklandığı ve buna uymayanların 150 euro para cezası ödeyeceği belirtildi.



Kararın 1 Ocak itibarıyla uygulamaya konulduğuna işaret edilen açıklamada, kent merkezinin 21 "radar" tarafından gözetleneceği bildirildi.



Yerel medyadaki haberlerde, kamuya açık alanlarda alkol tüketenlere 150 euro, köpeklerini tasmasız gezdirenlere de 66 euro ceza uygulanacağı kaydedildi.

