HİSAR-O bir testi daha geçti
Milli imkanlarla geliştirilen Çelik Kubbe unsurlarından HİSAR-O füzesi Aksaray atış alanında yapılan testi başarıyla tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi 'Hisar-O’nun yeni test görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
Aksaray atış alanında yapılan testte Hisar-O hedefini tam isabetle vurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı’nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi." denildi.
Türkiye'nin çok katmanlı hava savunmasının kısa ve orta menzile sahip sistemlerinden olan HİSAR-O 15 kilometre'ye kadar irtifada askeri üs bölgelerinin, kritik tesislerin hava savunmasını sağlama kapasitesine sahip.
- Etiketler :
- Çelik Kubbe
- Füze
- Hava Savunma Sistemi