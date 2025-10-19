HİSAR-O bir testi daha geçti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orta irtifa hava savunma füze sistemi 'Hisar-O’nun yeni test görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

Aksaray atış alanında yapılan testte Hisar-O hedefini tam isabetle vurdu. MSB'den yapılan açıklamada "Hava Savunma Komutanlığı tarafından Hisar Test Atış Alanı’nda, Hisar-O atışı başarıyla icra edildi." denildi.

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunmasının kısa ve orta menzile sahip sistemlerinden olan HİSAR-O 15 kilometre'ye kadar irtifada askeri üs bölgelerinin, kritik tesislerin hava savunmasını sağlama kapasitesine sahip.