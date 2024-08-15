"HİSAR-O" hedefi tam isabetle vurdu

Türkiye'nin yerli ilk hava savunma füze sistemi "HİSAR-O", ilk uzun menzil atışını başarıyla gerçekleştirdi.

"HİSAR-O" hedefi tam isabetle vurdu
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Seri üretimde olan hava savunma sisteminin menzili artıracak proje kapsamında gerçekleştirilen test atışında "HİSAR-O" hedefi başarı ile vurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "HİSAR-O bataryasından ateşlenen RF arayıcı başlıklı füze ile hedef 40+ kilometrede direkt vuruş ile bertaraf edildi." dedi.

Çelik Kubbe'nin omurgasını oluşturacak yeni nesil sistemlerin ilk parti sistem teslimatlarının, 2024 yılı sonuna kadar envantere girmesi hedefleniyor.

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