Hisarcık'ta çöplüğe dönen çayın kenarında yangın çıktı

Kütahya'nın Hisarcık İlçesi'nde çöplüğe dönen çay kenarında gece çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın yangın, öğle saatlerinde tekrar alevlendi. Yangın, belediyeye ait arazöz ile söndürüldü, ardından soğutma çalışması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Küçük ve Koca çayların birleştiği çöplüğe dönen Ücek mevkiinde gece saat 02.30'da henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı.

Çeşitli atıkların tutuşması ile çıkan yangın Hisarcık Belediyesi ekiplerince söndürüldü.

Öğle saatlerinde yangın mahallinden tekrar dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Hisarcık Belediyesine ait arazöz ile tekrar alevlenen yangın söndürülüp alanda soğutma çalışması yapıldı.

