Hisarcık'ta çöplüğe dönen çayın kenarında yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, Küçük ve Koca çayların birleştiği çöplüğe dönen Ücek mevkiinde gece saat 02.30'da henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Çeşitli atıkların tutuşması ile çıkan yangın Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Öğle saatlerinde yangın mahallinden tekrar dumanlar yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Hisarcık Belediyesine ait arazöz ile tekrar alevlenen yangın söndürülüp alanda soğutma çalışması yapıldı.