Hisarüstü-Aşiyan Füniküler hattının açılış tarihi belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü-Aşiyan Füniküler hattında gerçekleştirilen test sürüşüne katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in eşlik ettiği İmamoğlu, test sürüşü öncesinde kurmaylarından sona yaklaşan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.



Test sürüşünde açıklama yapan İmamoğlu, "Hattın yapımında ihale ve yüklenici firmalar ile zorluklar yaşadık. Hikayesi var. Açılışta uzun uzun anlatacağım ama burada gerçekten olağanüstü bir mücadeleyle, işi devraldıktan sonra bitirilmesi için sonuca kavuştuk. Yapının bir takım teknik sorunlarını çözdük. Finansal sorunlarını çözdük. Görevi devraldığımızda, bu araçların daha siparişi verilmemişti. Siparişleri verme konusunda özel bir çaba sarf ettik ve yükleniciyi devre dışı bırakarak bazı anlaşmalar yapmak zorunda kaldık" dedi.

Bu tesisi yapımından dolayı büyük mutluluk yaşadığını ifade eden İmamoğlu, "Artık sonuca doğru yürüyoruz. Ekim sonuna doğru, Cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümüne yakın günlerde ya da bir hafta sonra burada güzel bir açılışı İstanbullularla yapacağız. Hisarüstü’nü Aşiyanla buluşturacağız. Aşiyan'dan vatandaşlarımızı boğaz yoluyla İstanbul'un birçok noktasına dağıtıyor olacağız. Zaten yukarıda metro hattıyla buluşan bir durağı var. Burada en çok da Boğaziçi'nin o çile çeken güzel öğrencilerine bu hediyeyi bu dönemde vermek, beni çok çok mutlu ediyor. Onların hayatlarını oldukça kolaylaştıracak" şeklinde konuştu.



HİSARÜSTÜ-AŞİYAN SAHİLİ 2,5 DAKİKAYA İNECEK



800 metrelik Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füniküler Hattı, çift yönde saatte 6 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak ve Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile entegre olacak.



Proje tamamlandığında İstanbullular, Hisarüstü’nden 2,5 dakikada Aşiyan sahiline ulaşacak. Söz konusu hatla Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ulus semtleri, raylı sistemle denize bağlanacak.