Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıkınca sokak hayvanları klimalı mağazalara sığındı

Afrika sıcakları, İstanbul'da günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 40 dereceyi aştığı, hissedilen sıcaklığın ise 47 dereceye kadar yükseldiği megakentte vatandaşlar ve sokak hayvanları serinlemek için çare aradı.

Vatandaşlar AVM ve gölgelik alanlarda serinlemeye çalışırken aşırı sıcaklar sokak hayvanlarını da vurdu.

Pendik Kurtköy’de bulunan bir alışveriş merkezinde sokak hayvanlarının klimalı mağazalarda serinleyerek uyuduğu görüldü.