HIV tamamen önlenebilir: Umut veren ilaç

HIV tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen ilaç İngiltere genelinde 24 bin kişi üzerinde test edildi. Araştırma sonucunda ilaç "güven verici" olarak tanımlandı.



Çalışma, Ekim 2017 ile Temmuz 2020 arasında İngiltere genelinde 157 cinsel sağlık kliniğinde gerçekleştirildi. Sonuçları LANCET HIV dergisinde yayınlanan çalışma, PrEP ilacının kullanımının HIV'e yakalanma olasılığını yüzde 86 oranında azalttığını ortaya koydu.



Mevcut HIV tedavi ilaçları Tenofovir disoproksil ve Emtrisitabin içeren PrEP, HIV'in vücuda girmesini ve kendi kopyalarını oluşturmasını durdurarak çalışıyor. Günlük olarak kullanılabileceği gibi cinsel ilişki öncesinde de alınabiliyor.



Araştırmada görev alan Dr. John Saunders "Bu çalışma, PrEP'in HIV bulaşmasını önlemedeki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu. İlk kez daha önceki denemelerde bildirilen koruyucu etkisini gösterdi." dedi.



İLACIN ETKİNLİĞİ DOĞRU KULLANIMA BAĞLI



Doktor Saunders konuşmasında ilacın etkinliğinin birçok faktöre, özellikle de ilacın doğru şekilde alınıp alınmadığına bağlı olduğunu söyledi.



Chelsea ve Westminster Hastanesi ile "PrEP Etki Denemesine" liderlik eden Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, bunun türünün şimdiye kadarki en büyük "gerçek dünya" araştırması olduğunu belirtti.



''SIFIR HIV GEÇİŞİ''



Ajans, ilacın etkinliğinin hükümetin 2030 yılına kadar "sıfır HIV geçişi" hedefine ulaşılmasına yardımcı olacağına, ancak daha fazla kişinin ilacı alması gerektiğine dikkat çekti.



HIV hakkında kampanyalar yürüten İngiliz yardım kuruluşu Terrence Higgins Trust, pek çok kişinin bu ilacın varlığından haberi olmadığını belirterek ilaca daha kolay erişim sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

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