Hız ihlali denetimlerinde 5 milyon 48 bin işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yıl boyunca düzenlenen hız ihlali denetimlerine ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, bu yıl yapılan denetimlerde toplam 5 milyon 48 bin işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre; Elektronik Denetleme Sistemleri'nden toplam 7 milyon 429 bin işlem yapıldı.

Yerlikaya, düzenli ve etkili denetimlerin, trafik kazalarını önlediğine de dikkat çekti.

Bakan Yerlikaya, 21-28 Kasım tarihleri arasında 2 milyon 579 bin aracın ekipler tarafından denetlendiğini açıkladı.

Denetimler sonucunda, toplam 451 bin 675 araca veya sürücüye işlem yapıldığını paylaştı. Denetimlerde, izinsiz çakar kullanan 245 sürücüye de işlem yapıldı.

