Hız ihlali yapan 74 sürücüye ceza

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hızdan kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yasal hız limitlerinin üzerinde araç kullanarak kural ihlali yapan araç sürücülerine yönelik sabit ve seyir halinde denetimlerini sürdürüyor.

Son yapılan çalışmalarda, hız kural ihlali yaptığı tespit edilen 74 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına gerekli cezai işlemler uygulandı.