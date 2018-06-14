Mahkeme, hız sınırını saatte 2 kilometre aşan sürücüye kesilen cezayı iptal etti.



Hız limiti 90 kilometre, yüzde 10 yasal tolerans payıyla 99 km/s olan Isparta-Yalvaç karayolunda yolunda 5 Ocak 2018 tarihinde saatte 101 kilometre hız ile radara yakalanan Avukat Murat Çetin, kendisine 235 lira ceza kesilmesi üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak cezanın iptalini istedi.

Avukat Çetin dilekçesinde saatte 2 kilometrelik limit aşımının makul sayılması gerektiğini savundu.

"2 KİLOMETRELİK HATA PAYININ MAKUL SAYILABİLECEĞİ..."



Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği, 30 Mayıs 2018 tarihinde Avukat Çetin'in talebini kabul ederek 235 liralık cezayı iptal etti.

Davacının radara yakalandığı bölgede hız limitinin 90 km/s, yüzde 10 tolerans limiti ile hız limitinin 99 km/s olduğunu belirten mahkeme, saatte 2 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergesinde fark edilemeyecek kadar düşük bir değer olduğunu ve hata payının hava ve çevre koşullarına göre makul sayılabileceğini kaydetti.

SÜRÜCÜLERE 'BAYRAM TRAFİĞİ' UYARILARI (TUZAK RADAR YOK)

