Hizb ut-Tahrir operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün Hizb ut-Tahrir silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda yasaklı yayın, çok sayıda dijital materyal, tam otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, dördü adli kontrol şartıyla, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

HİZB UT-TAHRİR NEDİR?

Hizb ut-Tahrir, 1950'lerden bu yana küresel çapta faaliyet yürüten bir örgüt.

Faaliyetleri bazı ülkelerde yasak, bazı ülkelerde ise değil.

Örgüt, yaklaşık 60 yıldır Türkiye'de de faal olan ve özellikle de hilafet etkinlikleriyle gündeme geliyor.