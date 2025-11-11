Hizbullah lideri Kasım'dan İsrail'e: "Her şeyin bir sınırı var"

İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürürken Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın başkent Beyrut'un güneyinde örgütün düzenlediği "Şehitler Günü" etkinliği dolayısıyla yaptığı konuşma yayınlandı.



Al-Manar televizyonunun haberine göre Kasım, İsrail ordusunun Kasım 2024'te imzalanan ateşkes anlaşmasını binlerce kez ihlal ettiğini belirterek, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir yılda İsrail saldırılarında 303 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.



“SİLAHIMIZI BIRAKMAYACAĞIZ”



ABD'nin bölgede "genişleme politikası" yürüttüğünü ve bu amaçla İsrail'i "araç olarak kullandığını" dile getiren Kasım, Lübnan hükümetinin silahların devlet tekelinde toplanması kararına da değinerek, "Tehditler bizi halkımızı ve topraklarımızı savunmaktan vazgeçiremeyecek, silahımızı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombaladığını ve bölge halkını yerinden ettiğine dikkati çeken Kasım, "İsrail saldırıları bu şekilde devam edemez, her şeyin bir sınırı var" diye konuştu.

Kasım, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Hizbullah lideri, İsrail'in Lübnan'ı "siyasi ve ekonomik olarak kontrol etmek" istediğini vurguladı.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.