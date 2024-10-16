Hizbullah'tan İsrail'e 50 füzeyle misilleme

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Safed şehrine yaklaşık 50 füze fırlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, iki kişinin hafif yaralandığı ve bir evde hasar meydana geldiği kaydedildi.

Hizbullah'tan İsrail'e 50 füzeyle misilleme

Hizbullah'tan 'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına bir misilleme daha geldi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in Safed şehrini hedef alan bir dizi füze saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise saldırıyı doğrulayarak Lübnan'dan yaklaşık 50 füzenin fırlatıldığını duyurdu. Füzelerin bazılarının hava savunma sistemi tarafından engellendiği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Safed Belediyesi de bir füzenin bir evin bahçesine isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiğini açıkladı. Ayrıca, iki kişinin sığınaklara koşarken hafif yaralandığı kaydedildi.

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