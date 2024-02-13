Hızır orucu ne zaman tutulur? Hızır orucu kaç gün?

Alevi inancında önemli yere sahip hızır ayı ve orucu hakkındaki araştırmalar yoğunlaştı. Hızır orucunun tarihi her yıl miladi takvime göre belirlenir. Öte yandan hızır orucu tarihi bölgelere göre farklılıklar gösteriyor. İşte, hızır orucu hakkında bilgiler...



HIZIR ORUCU NEDİR?



Hızır orucu, Hızır Peygambere adanmıştır.



Hızır inancı, zor günlerinde dara düşenlere yardım etmek, dardakinin, zordakinin yardımına koşmak, diğer taraftan da dardakine, zordakine yardımcı olabilmenin koşullarını oluşturmak, dayanışmayı sağlamak için yapılan bir ibadettir.



Hızır orucu tutulurken genelde üçüncü günü perşembeye gelecek şekilde, salı, çarşamba ve perşembe günleri şeklinde tutulur.



HIZIR ORUCU NE ZAMAN?



Alevi inancında genellikle her yıl şubat ayının ikinci perşembe günü Hızır günüdür.



Bu yıl Hızır orucu 13–15 Şubat tarihleri arasında tutulacak.

