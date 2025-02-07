Hızır orucu nedir, ne zaman tutulur? Hızır orucu tarihleri

Hızır Orucu, Alevi-Bektaşi inancında önemli bir ibadettir ve genellikle Şubat ayının ikinci haftasında, üç gün boyunca tutulur. Hızır Orucu, Hızır Peygamber ile ilişkilendirilir ve onun zor zamanlarda insanlara yardım ettiğine, darda kalanlara yetiştiğine inanılır.

HIZIR ORUCU NASIL TUTULUR?

Hızır Orucu, gece yarısından itibaren hiçbir şey yememek suretiyle tutulur ve akşam güneş batımına kadar devam eder. Genellikle 3 gün (bazı bölgelerde 5 veya 7 gün) tutulur.



Gün doğmadan niyet edilerek oruca başlanır ve gün batımında açılır.



Oruç süresince et yenmez, genellikle hafif ve sade yiyecekler tercihedilir.



Son gün Hızır Lokması yapılır ve paylaşılır.



Hızır Cemi düzenlenir ve dualar edilir.



