İCRA TAKİPLERİ DURDURULMUŞTU

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyol ve köprü geçişlerinde kullanılan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS ) ile ilgili yeni kararlar almış, özel otoyol şirketlerinin yaptığı icra takipleri durdurulmuştu.

HGS ŞİKAYETLERİ NEDEN ARTTI?

HGS'deki yüksek ceza tutarları ile ihlalli geçişler sonrası yaşanan şikayetler gündeme gelmişti. Bazı vatandaşların ihlalli geçiş sonrası ödeme yaptığı ancak bu ödemelere rağmen söz konusu dosyaların icra sürecine kadar ilerlediği belirtilmişti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada; durumun sorgulama sisteminde yapılan bir değişiklikten kaynaklandığını söylemişti.

HGS sisteminde yapılan sorgulamalarda, kullanıcılar herhangi bir araca ait geçiş bilgilerini ayrıntılarıyla görüntüleyebiliyordu. Sorgulama ekranına plaka bilgisinin girilmesiyle, ilgili aracın hangi gişeden, hangi tarihte ve saat kaçta geçiş yaptığı açık şekilde paylaşılıyordu.

Kişisel Verileri Koruma Korumu'na (KVKK) yapılan bir başvuru sonrası bu uygulama kaldırıldı. Artık yalnızca e-Devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor. Uraloğlu, alışılmış sorgulama sisteminin değişmesi sonrası şikayetlerin arttığı belirtmişti.

HGS'DE İHLALLİ GEÇİŞ SONRASI CEZA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bakan Uraloğlu, HGS'deki ihlalli geçiş sürecine ilişkin de bilgi vermişti. HGS etiketlerinin eski, kirli veya deforme olması ya da plakanın okunamaması durumunda zaman zaman sorun yaşanabildiğini anlatan Uraloğlu, sistemin işleyişinde yapay zekadan da destek aldıklarını belirterek, hatalı işlemlerde geriye dönük iptaller yapıldığını söylemişti.

İhlalli geçiş yapan sürücülerin ilk 15 gün içinde eksik bakiyeyi tamamlayıp ödeme yapmaları halinde ceza ödemediklerini anlatan Uraloğlu, süreci şöyle anlatmıştı:

"- 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Vatandaşımız 45'inci güne kadar öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu.

- 46'ncı günden sonra şunu yapmaya başlıyoruz; vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci durdurmayı maksatlıyoruz.

- Eğer bu tebligata rağmen bir işlem yapılmamışsa bu sefer olay bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor."