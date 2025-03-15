Hobi olarak başlamıştı, şimdi siparişlere yetişemiyor: Fiyatı 100 bin liraya kadar çıkıyor

Bayburt'un verimli ovalarında, sarp dağlarında bulunan kehribar taşı, kentte değerli taş işiyle ilgilenen Bayram İpek tarafından çıkarıldıktan sonra, işlenerek süs eşyası haline getiriliyor. Çocuk yaştan beri taşlara ilgisi olan İpek'in merakı, zamanla mesleğe dönüştü. Hobi olarak başladığı işinde şimdilerde siparişlere yetişemeyen İpek, 20 metrekare atölyesinde çeşit çeşit, renk renk kehribar tespihler yapıyor, yaptığı tespihleri meraklıların ilgisine sunuyor.

''HOBİM MESLEĞİM OLDU''



Bayram İpek, "Taşlara, çocukluktan beri merakım vardı. Çocukken taşları birbirine sürterek, bilyeler yapardık, arkadaşlarımızla oyunlar oynardık. Ben de bu işe iyice merak salmaya başladım. Hobi olarak başladığım iş, şimdi meslek haline geldi. Mesela insanlar boş vakitlerinde kahvehanelerde oturur, ben dağda gezerim. Yapıyı bildiğim için dağdan kehribar toplarım. Topladığım kehribarları getirip burada hem takıya hem de tespihe çevirebiliyorum. Allah'a şükür 20 metrekarelik bir dükkan açtım. Dükkanda da tespihlerimizi, kolyelerimizi yaparak insanların beğenisine sunmaya başladık" dedi.

DOLAR ÜZERİNDEN SATILIYOR



Kehribarın gram fiyatı altınla yarışıyor dolar üzerinden satılıyor

Birçok hastalığa iyi geldiği, ağrı kesici, sakinleştirici ve stresten arındırıcı doğal bir etkisi olduğu bilinen kehribarın gramı, dolar üzerinden işlem görüyor.