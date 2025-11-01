Hobisiydi şimdi gelir kapısı oldu: 3 yıldır üretip, satıyor

Cam Kemik hastalığı ile yaşayan Kader Döngel, el emeği göz nuru ürünleriyle hayata tutunuyor.



Çocukluk yıllarında hobi olarak başladığı amigurumi (örgü oyuncak sanatı) ve çeşitli el işlerini, son 3 yıldır katıldığı etkinlikler ve panayırlar aracılığıyla düzenli bir gelire dönüştürdü.

Belediyenin desteğiyle etkinliklere katılmaya başlayan Döngel, satışlardan elde ettiği gelirle hem kendi ihtiyaçlarını gideriyor hem de hobisini sürdürebilmek için gerekli malzemelerin ücretini karşılıyor.



"BU İŞE HOBİ İLE BAŞLADIM 3 YILDIR DÜZENLİ SATIŞ YAPIYORUM"



Ürünlerin tamamının kendi el emeği olduğunu belirten Kader Döngel, "Bunların hepsini kendi el emeğimle ben yapıyorum, amigurumi de buna dahil. Bu işe hobi olarak başlamıştım, sonra belediyemizin desteğiyle etkinliklere katılmaya başladım. Aslında çocukluğumdan beri evde yapıyordum ama son 3 yıldır tamamen bu işe odaklanarak düzenli satış yapıyorum. Buradan elde ettiğim gelirle hem kendi ihtiyaçlarımı gideriyorum hem de hobim için malzeme ücretini çıkarıyorum" dedi.