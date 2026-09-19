"Hocaların hocası" olarak bilinen Prof. Dr. Uğur Ersoy yaşamını yitirdi

Akademi dünyasının önemli isimlerinden, Boğaziçi Üniversitesi 'nin emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Uğur Ersoy, yaşamını yitirdi.

Ersoy'un ölüm haberi, üniversitenin internet sitesinden duyruldu. Açıklamada, "İnşaat Mühendisliği bölümümüzün değerli emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Uğur Ersoy'un vefat haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." denildi.

Ersoy için ilk tören bugün İstanbul'da yapılacak ardından memleketi Mersin'de toprağa verilecek.

"HOCALARIN HOCASI" OLARAK BİLİNİYORDU

Prof. Dr. Uğur Ersoy, "hocaların hocası" olarak biliniyordu. İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) da Ersoy'un ölüm haberinin ardından bir taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Türkiye 'nin duayen bilim insanı, inşaat mühendisliği camiasının 'Hocaların Hocası' Prof. Dr. Uğur Ersoy’u bugün kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize ve bilime kattığı eşsiz değerler için minnettarız." denildi.

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNE BÜYÜK KATKILARI VAR

Prof. Dr. Ersoy, 1932 yılında Mersin'de dünyaya geldi.

İnşaat mühendisliği alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ersoy daha önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de görev yapmıştı.

Ersoy burada, inşaat mühendisliği bölüm başkanlığı, rektör yardımcılığı ve Deniz Bilimleri Enstitüsü dekanlığı gibi idari görevler de üstlenmişti.

Prof. Dr. Ersoy, 2006 yılından itibaren ise akademik çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi'nde devam ediyordu.