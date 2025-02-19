Holiganlardan kılıçlı bıçaklı kavga! 8 kişi yaralandı, 11 şüpheli gözaltında

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu geçişindeki dinlenme tesisinde, Ankaragücü taraftarları arasında çıkan, 1’i ağır 7 kişinin yaralandığı kılıçlı ve bıçaklı kavgada 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi, diğerlerinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Holiganlardan kılıçlı bıçaklı kavga! 8 kişi yaralandı, 11 şüpheli gözaltında

Olay, geçen pazartesi günü Anadolu Otoyolu’nun geçişindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara’dan yola çıkıp Sakaryaspor maçına giden taraftarları dinlenme tesisinde mola verdi.

Ankaragücü'nün 2 ayrı taraftar grubu arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Kılıçların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 taraftar yaralandı.

Jandarma ekipleri, havaya ateş açıp kavgayı önlemeye çalışırken, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda 2 gündür işlemleri süren şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından binanın arka kapısından adliyeye alındı. Diğer 9 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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