Holiganlardan kılıçlı bıçaklı kavga! 8 kişi yaralandı, 11 şüpheli gözaltında

Olay, geçen pazartesi günü Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara’dan yola çıkıp Sakaryaspor maçına giden Ankaragücü taraftarları dinlenme tesisinde mola verdi.



Ankaragücü'nün 2 ayrı taraftar grubu arasında çıkan tartışma, kavgaya döndü. Kılıçların ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır olmak üzere 7 taraftar yaralandı.



Jandarma ekipleri, havaya ateş açıp kavgayı önlemeye çalışırken, 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda 2 gündür işlemleri süren şüphelilerden 2'si adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından binanın arka kapısından adliyeye alındı. Diğer 9 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.