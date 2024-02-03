Hollanda'da yaşayan Bülent Türker, evini Çanakkale ve Atatürk müzesine çevirdi

Evinde sergilenen eserlerin bazılarının hikayesini anlatan Türker, şunları kaydetti:



"Burada Çanakkale Savaşlarında kullanılan el işlemesiyle şeker çuvalından yapılmış Türk bayrağı var. Köylerde dut ağacının dalına asılı olan bu bayrağı, gençler alıp savaşa gidiyorlarmış. Diğer taraftan savaşta bir İngiliz askerinin bir Türk askerimizi şehit ettikten sonra ganimet olarak aldığı altın köstekli saati, 97 yıl sonra İngiltere’de yapılan açık artırmada satın aldım. Bu ve buna benzer orijinal malzemelerin bende bulunmasından dolayı mutluyum. Beraber yaşadığım 88 yaşındaki annemle ziyaretçilere bunları ücretsiz sunuyoruz."



Türker, evinde sergilenen eserler arasında Fransız ve İngiliz komutanların savaşta kullandığı dürbünler, Fransız komutanın piposu, kılıç, süngü ve silahlar, havada çarpışan mermiler, İngilizlerin kurduğu tuzaklar, Fransız dergileri ile gazeteler ve Atatürk'ün balmumu heykelinin de bulunduğunu vurguladı.

MÜZEDE "ATATÜRK ODASI" VAR

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlandığı geçen yıl 29 Ekim'de evini Çanakkale ve Atatürk müzesine dönüştürdüğünü dile getiren Türker, müzenin açılışını oyuncu Perran Kutman’ın yaptığını anımsattı. Türker, "Dolmabahçe Sarayı'ndaki gibi özel bir Atatürk odası yaptık. Odada onun madalyaları, öldüğü günkü gazeteler, ona ait kıyafetler ve madalyalar ve o zamana ait orijinal kılıçlar var. Yakında evin bahçesinde de Atatürk köşkümüz olacak." diye konuştu.



Türker, randevu sistemi ile çalıştıklarını ve müzenin haftanın yedi günü herkese açık olduğunu belirterek, "Burayı bugüne kadar Ediz Hun ve Fatma Girik gibi birçok ünlü, Türkiye'den milletvekilleri ve bakanlar geldi ve ziyaret etti. Fransa, İngiltere ve ABD’den dahi buraya gelen insanlar var. Hollandalılar da çok geliyor. Bundan gurur duyuyorum." dedi.



Birçok Hollandalı tarihçinin müzeye gelip inceleme yaptığına dikkati çeken Türker, "İki Hollandalı öğrenci, bir Türk’ün yurt dışında evinde müze açmasını üniversitede tez konusu yapmışlar. Gelip burada çekim ve röportaj yaptılar. Türkiye'den de iki üniversite öğrencisi tezleri için bizimle görüntülü röportaj yaptı. Öğrencilerin en iyi ve en üst düzey seviyede not almaları ve bunların hepsi bizim için de ayrı bir gurur kaynağı oldu." ifadelerini kullandı.