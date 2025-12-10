Hong Kong'daki felaketin ardından İstanbul için uyarı! 50,5 metreden yüksek binada oturanlar dikkat

Hong Kong'da yüksek katlı bir binada çıkan yangında 159 kişinin yaşamını yitirip, 40 kişinin de kaybolması, gökdelen ve rezidans tipi yapılardaki güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme getirdi.

Hong Kong'da yaşanan yangın felaketinde kaydedilen görüntüler hafızalardaki yerini korurken, benzer bir felaketin Türkiye'de yaşanmaması için uzmanlar bir takım uyarılarda bulundu.

O isimlerden biri Yangın Güvenlik Uzmanı Levent Yasa. Yasa, yangın güvenliğinin yalnızca tek bir unsurdan ibaret olmadığına dikkat çekti.