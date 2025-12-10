Hong Kong'daki felaketin ardından İstanbul için uyarı! 50,5 metreden yüksek binada oturanlar dikkat
10.12.2025 12:48
DHA
Hong Kong'da 159 kişinin öldüğü yangın, yüksek katlı yapıların güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi. Uzmanlar, İstanbul'da 50,5 metrenin üzerindeki binalarda iki kaçış kovanı olması gerektiğine dikkat çekiyor.
Hong Kong'da yüksek katlı bir binada çıkan yangında 159 kişinin yaşamını yitirip, 40 kişinin de kaybolması, gökdelen ve rezidans tipi yapılardaki güvenlik açıklarını bir kez daha gündeme getirdi.
Hong Kong'da yaşanan yangın felaketinde kaydedilen görüntüler hafızalardaki yerini korurken, benzer bir felaketin Türkiye'de yaşanmaması için uzmanlar bir takım uyarılarda bulundu.
O isimlerden biri Yangın Güvenlik Uzmanı Levent Yasa. Yasa, yangın güvenliğinin yalnızca tek bir unsurdan ibaret olmadığına dikkat çekti.
“YANGIN GÜVENLİĞİ TASARIM AŞAMASINDA BAŞLIYOR”
Son 20 yılda Türkiye'de çok sayıda yüksek katlı bina yapıldığını belirten Yasa, yangına karşı alınacak önlemlerin tümünün kontrol altında ve standartlara uygun şekilde olması gerektiğine işaret etti.
Yasa, yangın güvenliğinin binanın tasarım aşamasında başladığını belirterek; kaçış yolları, kaçış merdivenleri, yangın korunma için sprinkler ve yangın söndürme sistemleri ile duman tahliye sistemleri, acil durum kaçış yönlendirmeleri ve aydınlatmalarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Bu sistemlerden birinin eksik olmasının güvenlik açığı yaratacağını vurgulayan Yasa, "Yangın çıkarabilecek herhangi bir kaynak varsa binada, özellikle yüksek binalarda çıkan yangınlarda bu kaynakların da mutlaka kontrol altında tutulması gerekiyor." dedi.
Türkiye'de özellikle İstanbul'da çok sayıda yüksek katlı yapı bulunuyor.
50,5 METREDEN YÜKSEK YAPILAR İÇİN UYARI
Yasa açıklamalarında önemli bir de çağrı yaptı. İstanbul'daki 50,5 metreden uzun yapılara dikkat çeken Yasa, "Kaçış mesafeleri ve kaçış merdivenlerinin mutlaka standartlara uygun olması lazım. Eğer standartlara uygun kaçış merdivenlerini biz dizayn edemezsek ve insanları buralardan kaçıramazsak maalesef ölümlerle karşılaşıyoruz ki Hong Kong'ta meydana gelen olayda da insanlar binalardan çıkamadılar, kaçamadılar. Bu yüzden can kayıpları meydana geldi." şeklinde konuştu.
Yasa, "Özellikle 50 metrenin, 50,5 metrenin üzerindeki binalarda iki kapalı kaçış kovanı bulunması gerekiyor. Bu kaçış kovanlarından birinin mutlaka basınçlandırılması ve içeriye dumanın girmesinin engellenmesi gerekiyor ki, insanlar kaçtıklarında dumanın zehirli etkilerine maruz kalmadan hızlı bir biçimde binayı terk edebilsinler." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de yangın çıkış merdivenlerinin depo olarak kullanıldığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun güvenlik riski oluşturduğuna işaret ediyor.
"TATBİKATLARDAN YÖNETİCİLER VE BİNA SAHİPLERİ SORUMLU"
Yangın güvenliği sistemlerinin bakımının ihmal edildiğini söyleyen Yasa, kaçış holleri ve merdivenlerin depo olarak kullanıldığını söyledi.
Yasa yangınlarda dumanın en büyük ölüm nedeni olduğunu hatırlatarak, yangın tatbikatlarından bina yöneticileri ve bina sahiplerinin sorumlu olduğunu belirterek şöyle devam etti:
"- Özellikle sitelerde de yönetim şirketleri varsa eğer, yönetim şirketleri bu tatbikatları ve eğitimleri yaptırmak zorundalar. Eğer ki bu tatbikatlar yapılmazsa insanlar tahliyeyi nasıl yapacaklarını bilmiyorlar.
- Yangın ekipleri oluşturulmuşsa, acil durum ekipleri oluşturulmuşsa bu ekipler olası bir yangına nasıl müdahale edeceklerini bilmiyorlar, tahliyeyi nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar.
- O yüzden mutlaka yönetmeliklerimize uygun olarak tatbikat ve eğitimlerin düzenlenmesi gerekiyor ki insanlarımız bu konuda bilinçlensin."