Horoz dövüşü ihbarına baskın

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde, Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma sonucunda horoz dövüşü yaptırıldığı ve kumar oynatıldığı tespit edildi.



Horoz sahipleri B.D. (45/E) ve A.K. (52/E) ile kumar oynanmasına yer ve imkan sağladıkları tespit edilen Ö.A. (48/E) ve E.Ö. (40/E) isimli şüpheliler hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.



Bahis oynadıkları tespit edilen 24 şüpheliye idari para cezası uygulandığı ve dövüşte kullanılan iki adet horozun ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağ'ına teslim edildiği bildirildi.

