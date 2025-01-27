Horoz dövüşüne jandarma baskını: 8 gözaltı

Adıyaman'da horoz dövüşü yapanlara yönelik yapılan baskında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Horoz dövüşüne jandarma baskını: 8 gözaltı

'da Örenli Mahallesi'nde bahis karşılığında horoz dövüşü yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında 13 horoz ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürülürken, el konulan 13 horoz İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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