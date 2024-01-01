Horoz dövüşüne polis baskını: 8 gözaltı

Kütahya'da bir evin bahçesinde horoz dövüştürürken polis tarafından suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

Horoz dövüşüne polis baskını: 8 gözaltı

Gediz’in Dayınlar Mahallesi’nde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin düzenlediği baskında, bir evin bahçesine kurulan kafeste horoz dövüşü yaptıran F.D. (70), M.G. (46), Y.E. (41), E.A. (47), A.K. (35), I.K. (33), Ö.B. (42) ve M.E. (56) suçüstü yakalandı.

Horoz dövüşüne polis baskını: 8 gözaltı - 1

Bahçede dövüştürülürken ele geçirilen 4 horoz ile 5 horoz taşıma çantasına el konuldu.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

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