Denizli'deki tematik kent ormanı içerisindeki 27 metre yüksekliğindeki horoz heykeli için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunulacak.



Pamukkale Belediyesince hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığına sunulan bin 451 proje içerisinde tematik kent ormanı özelliği bakımından birinci seçilen Millet Bahçesi Seyir Tepesi'nin ilk etabını oluşturan yapay şelalelerin açılış töreni düzenlendi.



AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, açılışta yaptığı konuşmada, Pamukkale'nin dünyaca bilinen bir turizm simgesi olduğunu belirterek, açılan parkın şehre gelen turistler için yeni bir gezi alanı olacağını söyledi.



Doğa ile iç içe olan alanın önemine dikkati çeken Özkan, şu değerlendirmede bulundu:



"Burası, ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından Denizli'mizin güzelliklerini görmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka güzergahı içerisine girecek. Onun için ben Hüseyin Gürlesin başkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu ülkede İstanbul'a birinci köprü yapıldı, 'Yaptırtmayız' dediler, yaptık, milletimizin hayır dualarını aldık. İkinci köprü ihtiyaç oldu, 'Yaptırtmayız' yaptık, dualar aldık. Üçüncü köprüye dediler, 'Yaptırtmayız', mahkemeden karar getirdiler, onlar karar getirene kadar hamdolsun onu da ülkemize kazandırdık. Havalimanları, şehir hastaneleri yaptık evet biz yapmaya devam edeceğiz onlar da 'Hayır' demeye devam edecek.



Biz milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz onlar da engellemeye. Bakınız Denizli'mizde bu güzel eserle ilgili çok dedikodu yaptılar ama hamdolsun bugün bu güzelliği yaşıyoruz. Rabb'im bu eserlerle bizleri buluşturmayı nasip eylesin. Böylesi horoz temalı bir seyir terasının açılması daha manidar. Allah yar ve yardımcımız olsun."



Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin de geride bıraktıkları 5 yılda tarihe not düşen projeleri hayata geçirdiklerini, sağlıktan eğitime, güvenlikten sosyal projelere, turizmden gençliğe Türkiye'de ilklere imza attıkları vizyon projeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Bu projelerin içerisinde en özelinin birinci etabını da açacaklarını dile getiren Gürlesin, şunları belirtti:



"Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı. Burası için 2016 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığına başvuru yaptık. Bozuk makilik olan bu alan için bir proje hazırladık. Yaklaşık 8 ay süren proje sürecinde nerede ağacın az olduğu ve hangi noktalara hangi temaları koyabiliriz diye gerçekten çok çalıştık, bu eserlerin ortaya çıkması için bir anlamda nakış nakış işledik. Projemiz Türkiye genelinde Orman ve Su İşleri Bakanlığına sunulan bin 451 proje içerisinde tematik kent ormanı özelliği anlamında birinci seçildi, tematik olarak yapılan en büyük kent ormanı özelliğini taşımakta."



Şelale, El Sanatları, Kır Lokantası, Gençlik Vadisi, Sonsuzluk Bahçesi gibi etaplardan oluşan Millet Parkı'nda Horoz Köy etabı da bulunduğunu bildiren Gürlesin, "Proje kapsamında Horoz Köy etabında yapmakta olduğumuz 11 metre kaidesiyle 16 metre yüksekliğinde toplam 27 metre yüksekliğinde bir horozumuz var. Biz bunun sadece Türkiye'de değil dünyada bir numara olacak olduğunu iddia ediyoruz. Horoz heykeli için Guinness'e başvuracağız. İnşallah Guinness Rekorlar Kitabı'na da bu horozumuzla da girip hem Denizli'mizin hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı vereceğiz." diye konuştu.



Millet Bahçesi Seyir Terası Projesi'nin Horoz Köy etabında Heykeltıraş Osman Atmaca tarafından yapımına 6 ay önce başlanılan heykel ve kaidesi için 26 ton demir kullanıldığı, kaidesiyle birlikte 27 metre yüksekliğindeki horoz heykelinin kentin genelinden görülebileceği belirtildi.



Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, Millet Bahçesi Seyir Terası gezildi.



Açılışın ardından ses sanatçıları Yusuf Güney ve Naira konser verdi.

