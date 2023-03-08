Hosteslik yaptığı şehirlerarası otobüsün kaptanı oldu

Toronoğlu, otobüs kullanmanın kendisi için zor olmadığını anlatarak, "Hiç heyecanlanmadım, zaten 10 sene hosteslik yaptığım için arabalara aşinaydım. 'Şikayet eden olur mu, rahatsız olan olur mu?' diye biraz yolcuda tereddüt ettim. Çünkü herkesin dediği bir şey var, 'Kadınlar neden şoförlük yapıyor? Ne gerek var, evde otursunlar.' gibisinden. Ama çok tebrik de aldım. Hiç şikayet almadım." diye konuştu.



Yaşının da genç olmasından dolayı yolcuların kendisini gördüğünde şaşırdığını dile getiren Toronoğlu, insanların gelip kendisiyle fotoğraf çektirmek istediğini aktardı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çağrıda bulunan Toronoğlu, "Kadınlara şöyle bir mesajım olacak. Herkes kendi ayakları üzerinde dursun. Bir hedefi olması gerekiyor. Hedefinin peşinden gitsin ve hayallerini bırakmasın." ifadelerini kullandı.