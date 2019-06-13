Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, aralarında Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de olduğu 9 sanığın dosyası ayrıldı.

85 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası sanıklarından 9'unun dosyasının zaman aşımı dikkate alınarak ayrılmasını istemişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 3 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, eski jandarma görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantısının sağlandığı duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.



Duruşmada, talebi sorulan Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası 9 sanığın birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğunu ve dava kapsamında toplanacak delil kalmadığını belirtti.



Bu sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını talep eden savcı, dosyanın mütalaa için kendisine gönderilmesini istedi.