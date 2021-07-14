Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 76 sanığın yargılandığı davayla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda, "FETÖ, cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi" denildi. FETÖ elebaşı Gülen dahil 11 firari sanığın mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

NTV Haber - Anadolu Ajansı - DHA 14.07.2021 - 11:21

Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı

İlişkili Haberler

Hrant Dink davasında karar

Hrant Dink davasında karar

Dink davasında FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanık için yeni karar

Dink davasında FETÖ elebaşı Gülen ve 11 sanık için yeni karar

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davada gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme, mart ayındaki kararında 26 sanığa hapis cezaları vermişti.

Eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer, kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme 4 bin 532 sayfalık bir gerekçeli karar açıkladı. Kararda, adım adım tasarlanan cinayetin FETÖ mensupları eliyle işlendiği, örgütsel bir işbirliği yapıldığı belirtildi.

11 FİRARİ SANIĞIN MAL MARLIKLARINA EL KONULMASI KARARI

Bu arada mahkeme, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...