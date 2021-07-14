Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin görülen davada gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkeme, mart ayındaki kararında 26 sanığa hapis cezaları vermişti.

Eski emniyet müdürleri Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer, kasten adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.



Mahkeme 4 bin 532 sayfalık bir gerekçeli karar açıkladı. Kararda, adım adım tasarlanan cinayetin FETÖ mensupları eliyle işlendiği, örgütsel bir işbirliği yapıldığı belirtildi.

11 FİRARİ SANIĞIN MAL MARLIKLARINA EL KONULMASI KARARI



Bu arada mahkeme, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.