Hrant Dink davasında yeni celse: Dava 7 Şubat’a ertelendi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin, kamu görevlileri hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından 15 sanık yönünden bozulmasının ardından yeniden başlayan yargılamanın duruşması İstanbul’daki 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



Saat 11.30’da başlayan duruşmaya tutuklu sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Dink’in katili Ogün Samast da Trabzon Adliyesi’ne gelerek duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.



Davada tutuklu sanıkların savunmaları alındı.



Sanık Muharrem Demirkale, “Mütalaaya itiraz ediyorum. Bu cinayetle zerre kadar ilgim yok.” derken sanık Yavuz Karakaya ise “Cinayet faili Ogün Samast, olay günü beyaz bir araç olduğunu söyledi. Bu olayla çelişmektedir.” şeklinde konuştu.



Tutuklu sanıklardan Veysel Şahin de olayla ilgisi olmadığını savundu. Samast ve diğer sanıkları tanımadığını söyleyen Şahin, “Bu şahısları burada mahkeme huzurunda gördüm; hiçbiriyle hiçbir bağlantım yoktur. Ben görevimi yerine getirdim. 5 sene 7 aydır tutukluyum. Bunların göz önünde bulundurulmasını istiyorum. Daha önce tahliye oldum, kaçma riskim de yok. Tahliyemi talep ediyorum..” dedi.



DAVA 7 ŞUBAT’A ERTELENDİ



Mahkeme heyeti, duruşmada sanıklardan Hasan Durmuşoğlu’nun dinlenememesi sebebiyle duruşmayı 7 Şubat 2025 tarihine erteledi.