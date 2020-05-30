Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden zanlı yakalandı

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Emniyet Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen H.A. isimli zanlının Konya Selçuklu'da gözaltına alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da bir açıklama geldi. Twitter hesabından bir açıklama yapan Soylu, şu ifadeleri kullandı:



"Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte,

Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı.

Provokasyona izin vermeyiz! Türk Polisine güvenin."