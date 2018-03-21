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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, makamında gazetecilere, yeni yapılan hakim kurası ve sonrasında çıkarılan mazeret kararnamesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avukatlıktan hakimliğe geçen bin 236 kişinin kura sürecinin titizlikle yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, kura çekenler içinde mazeret bildiren 179 kişinin mazeretini kabul ettiklerini kaydetti.

Yılmaz, mazeret bildirenler arasında eşi hakim savcı olan 88 kişinin eş durumundan kaynaklanan nedenlerle görev yerlerinin birleştirildiğini, kalan 91 kişinin 27'sinin Yargıtay tetkik hakimi olarak görevlendirildiğini, 64'ünü de yine mazeret nedeniyle kura çektiği il dışında başka ilde görevlendirdiklerini ifade etti.

"Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gonca Hatinoğlu'nun, kura çekiminin hemen ardından jet hızıyla Yargıtay'a tetkik hakimi yapıldığı" yönündeki haberleri hatırlatan Yılmaz, bunun HSK'ya, adı geçenlere ve kura çeken hakim savcılara büyük haksızlık olduğunu söyledi.

Yargıtay tetkik hakimliğinin kürsü hakimliğine göre üst bir görev olmadığını, bu nedenle adı geçen kişiyle ilgili bir terfinin söz konusu olamayacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Yargıtay tetkik hakimliği, ilk derece hakimlerinin görev yaptığı yerlerden birisi. Atama ilk defa yapılıyor değil. Eskiden 5 yıllık kıdem ve Yargıtay'ın muvafakatı aranıyordu. Darbe girişiminin ardından yaşanan ihraçlar sonrası doğan boşluk sebebiyle bu süre indirilmiş ve Yargıtay'ın muvafakat şartı kaldırılmıştı. Kimseye ayrıcalık yapılmış değil. Eşinin başka ilde çalışma imkanı bulunmayan, taşrada çalışamayanların, özel veya devlet memuru ayrımı yapmadan mazeretlerini ele aldık. Mesela çakılı kadro var, taşraya gidemiyor. Aile bütünlüğünü sağlamak için Yargıtay tetkik hakimliğine atandı bu kişiler. Gonca hanım da bunlardan birisi, bu şekilde 27 kişi var."

HSK Başkanvekili Yılmaz, her kura kararnamesinden sonra istisnasız mazeret kararnamesi çıkarıldığına işaret ederek, "Bunu ilk defa yapmadık, hep yapıyoruz. Aile birliğini sağlamak için eşleri bir yerde birleştiririz. Her kuradan sonra hemen mazeret kararnamesi çıkarırız. Bunu sadece kamuda çalışan eşler olarak düşünmeyin. Zorunlu çakılı görevlendirmeler var, bu aile hukukuna özenin gereği. Bunu gözettik. İnsani ve yasal şartlardan kaynaklanan tayinler bunlar" dedi.

"KİMSENİN SİYASİ DÜŞÜNCESİNE BAKILMADI"

"Avukatlıktan hakimliğe geçenler arasında AK Parti'li avukatların bulunduğu" iddiasını da değerlendiren Yılmaz, alınan hakimlerin hiçbir şekilde geçmişine, siyasi düşüncesine, yaşam biçimlerine bakılmadığını vurguladı.

Yılmaz, "Her hukukçunun yüreği hukukun üstünlüğü, adalet, hak, hukuk için yanar. Siyaset bir tarafa, öncelikle hukukçu hukukçudur. Bin 236 kişinin ehliyetine, liyakatına bakarak bu sonuca vardık. Hakimlik ve savcılığın gerektirdiği hukuk devleti inancına hepsi sahip. Bu haksızlığı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kura töreninde hakim ve savcıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişinde ayağa kalkmalarının da eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Mehmet Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunlar büyük haksızlık. Çok yanlış bir şey, artık hakimliğe kabul edilmiş hukukçuları yıpratmak yargıyı yıpratmak olur. Tarafsızlığını ihlal eden olursa, HSK bu yüzden var, 2802 sayılı Kanun bu yüzden var. İnsanları peşin peşin suçlamak son derece yanlış bir davranış. Yargıyı bu tür tartışmaların içine çekmemek lazım."

Danıştay Başkanı Güngör'ün kızının ataması konusunun hiç olağanüstü, tartışılacak bir konu olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Konu çok abartıldı. Haksızlıkla karşı karşıyız. Olağanüstü hiçbir durum, dikkat çekici bir durum yok. Annesinin üzerinden bir kişiye yapılan büyük haksızlık bu. 27 kişiyi değerlendirdik, hiç bir ayrıcalıklı bir ölçü kullanmadık. İsmi geçen kimseye ne özel davranıldı ne konumundan dolayı ayrıcalık yapıldı ne de yasaya, yönetmeliğe aykırı bir durum söz konusu" ifadesini kullandı.