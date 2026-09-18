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HSK, Cumhuriyet Savcısı Uçuk'u geçici olarak görevden uzaklaştırdı

18.09.2026 19:58

HSK, Cumhuriyet Savcısı Uçuk'u geçici olarak görevden uzaklaştırdı
Anadolu Ajansı

Uçuk'ın göreve devam etmesinin yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi.

AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un 3 ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

HSK'dan yapılan açıklamaya göre, HSK İkinci Dairesi, Pınarhisar Cumhuriyet Savcısı iken Bozova Cumhuriyet Savcılığına atanan Türkşad Kunthan Uçuk hakkında yürütülen adli ve idari soruşturma nedeniyle tedbir kararı aldı.

 

HSK müfettişlerinin talebi üzerine dosya, 18 Eylül'de olağanüstü toplantıda görüşüldü.

 

Yapılan değerlendirmede, Uçuk'un görevine devam etmesinin hem yürütülen soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesine hem de yargının güven ve itibarına zarar verebileceği değerlendirildi.

 

Bu nedenle HSK İkinci Dairesi, Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar verdi.