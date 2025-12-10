HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
10.12.2025 03:51
Son Güncelleme: 10.12.2025 04:26
Anadolu Ajansı
AA
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 948 hakim ve savcının görev yerlerinin değişikli ile ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yer aldı.
Kararda, HSK Birinci Dairesinin 3 Eylül'de 1334 sayılı, 10 Eylül'de 1381 sayılı, 3 Ekim'de 1571 sayılı, 27 Kasım'da 2029 sayılı ve 2 Aralık'ta 2085 sayılı atama kararlarının listesine yer verildi.
Buna göre, adli yargıda 778, idari yargıda ise 170 olmak üzere 948 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.