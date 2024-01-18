HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Gökhan Karaköse, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına Zafer Koç getirildi.

HSK kararnamesiyle yeni başsavcılar belli oldu
HSK'ya ihbar mektubunu yazan İsmail Uçar Yargıtay üyesi oldu

HSK'ya ihbar mektubunu yazan İsmail Uçar Yargıtay üyesi oldu

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle, Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Anadolu Başsavcısı oldu.

HSK Birinci Dairesi'nin kararnamesine göre, Yargıtay üyeliğine seçilen Ahmet Akça'nın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç getirildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Gökçe, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına da Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Yakup Ali Kahveci atandı.

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