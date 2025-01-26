HSK müfettişine bıçaklı saldırıda istenen ceza belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan saldırganın 24 yıla kadar hapsi istendi.
HSK Müfettişi Mehmet Aslan'ı 22 Ekim 2024 tarihinde bıçakla yaralayan Berat Çingay hakkındaki iddianame tamamlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede; HSK yemekhanesinde çalışan saldırgan Çingay'ın Erzincan Keban'da çalıştığı dönemden Aslan'a beslediği husumete dikkat çekildi.
Saldırgan hakkında "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, kamu görevlisine hakaret ve silahla tehdit suçlarındansa 2'şer yıl hapis cezası talep edildi.
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