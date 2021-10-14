HSK Üyesi Hamit Kocabey istifa etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Hamit Kocabey, edinilen bilgiye göre istifasına ilişkin dilekçeyi HSK'ya sundu.



Kocabey'in istifa nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



HAMİT KOCABEY KİMDİR?



Avukat Dr. Hamit Kocabey, 1961 yılında Malatya Akçadağ'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını yaptı.

Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevde bulundu. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden istifa etti, aynı yıl Kocabey Hukuk Bürosu'nu kurarak serbest avukatlığa başladı.

BAHÇELİ'NİN AVUKATLIĞINI DA YAPMIŞTI

MHP'nin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu'nun, Türk Enerji Sendikası'nın, Türk Diyanet Vakıf Sendikası'nın, Türk Ulaşım Sendikası'nın danışmanlığı ve avukatlığını yaptı.

16 Mayıs 2017'de ilk kez HSK üyeliğine seçildi, 26 Mayıs 2021'de de yeniden HSK üyesi oldu.