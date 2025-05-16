HSK yapısında düzenleme

Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakan Yardımcısı'nın HSK'nın doğal üyesi olmasına yönelik düzenlemeyi iptal etmişti.



Yüksek Mahkeme karara gerekçe olarak HSK üyeleri arasında bir müşteşarın bulunması gerektiğini göstermişti. Bu kapsamda yasal düzenleme yapıldı.



Buna göre, HSK kanununda doğal üye atıfında bulunan maddede yer alan "Adalet Bakan Yardımcısı" ifadesi "Adalet Bakanlığı Müsteşarı" olarak değiştirildi.



Düzenlemeyle "Adalet Bakanlığı Müsteşarı" hem HSK'nın doğal üyesi olacak hem de kurul karar alma mekanizmasında etkin rol üstlenecek.



Adalet Bakanlığı Müsteşarı kadrosuna atama yapılıncaya kadar bu görevi Adalet Bakanı'nın belirleyeceği bir Bakan Yardımcısı yürütecek.