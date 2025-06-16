HSK'da daire başkanları belli oldu
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) birinci ve ikinci daire için üye seçimi yapıldı, başkanlar belirlendi.
Hakim ve savcıların atamalarından sorumlu olan HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Turan Kuloğlu seçildi.
Hakim ve savcıların, görevlerine ilişkin soruşturma ve disiplin süreçlerini yürüten İkinci Daire Başkanlığı'na ise Fuzuli Aydoğdu seçildi. Aydoğdu aynı zamanda HSK Başkanvekili oldu.
HSK Genel Kurulu toplantısında, birinci ve ikinci daire üyeleri de belirlendi.
13 kişiden oluşan HSK'nın, 9 yeni üyesi geçtiğimiz hafta göreve başlamıştı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 21 Mayıs tarihinde seçilmiş, 29 Mayıs tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurula 4 üye atama yapmıştı.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Genel Kurul'da, HSK Birinci Daire Üyeliklerine; Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ile HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Turan Kuloğlu'nun seçildiğini belirten Bakan Tunç, HSK İkinci Daire Üyeliklerine; Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş, Seyfi Han'ın seçildiğini İkinci Daire Başkanlığı'na ve HSK Başkanvekilliği'ne ise Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini ifade etti.
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