HSK'da daire başkanları belli oldu

Hakim ve savcıların atamalarından sorumlu olan HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Turan Kuloğlu seçildi.



Hakim ve savcıların, görevlerine ilişkin soruşturma ve disiplin süreçlerini yürüten İkinci Daire Başkanlığı'na ise Fuzuli Aydoğdu seçildi. Aydoğdu aynı zamanda HSK Başkanvekili oldu.



HSK Genel Kurulu toplantısında, birinci ve ikinci daire üyeleri de belirlendi.



13 kişiden oluşan HSK'nın, 9 yeni üyesi geçtiğimiz hafta göreve başlamıştı.



Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 üyesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 21 Mayıs tarihinde seçilmiş, 29 Mayıs tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kurula 4 üye atama yapmıştı.



BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade etti.