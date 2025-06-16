HSK'da daire başkanları belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda (HSK) birinci ve ikinci daire için üye seçimi yapıldı, başkanlar belirlendi.

HSK'da daire başkanları belli oldu

Hakim ve savcıların atamalarından sorumlu olan HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Turan Kuloğlu seçildi.

Hakim ve savcıların, görevlerine ilişkin soruşturma ve disiplin süreçlerini yürüten İkinci Daire Başkanlığı'na ise Fuzuli Aydoğdu seçildi. Aydoğdu aynı zamanda HSK Başkanvekili oldu.

HSK Genel Kurulu toplantısında, birinci ve ikinci daire üyeleri de belirlendi.

13 kişiden oluşan HSK'nın, 9 yeni üyesi geçtiğimiz hafta göreve başlamıştı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 5 üyesi Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 21 Mayıs tarihinde seçilmiş, 29 Mayıs tarihinde ise Cumhurbaşkanı kurula 4 üye yapmıştı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

HSK'da daire başkanları belli oldu - 1

Genel Kurul'da, HSK Birinci Daire Üyeliklerine; Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ile HSK Birinci Daire Başkanlığı'na Turan Kuloğlu'nun seçildiğini belirten Bakan Tunç, HSK İkinci Daire Üyeliklerine; Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Serdar Ateş, Seyfi Han'ın seçildiğini İkinci Daire Başkanlığı'na ve HSK Başkanvekilliği'ne ise Fuzuli Aydoğdu'nun seçildiğini ifade etti.

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