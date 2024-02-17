HSK'dan, Danıştay'ın göreve iade kararı verdiği hakim ve savcılar hakkında inceleme

Danıştay'ın, FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcı hakkında verdiği göreve iade kararına Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müdahil oldu. HSK, söz konusu 387 isim hakkında inceleme başlatma kararı aldı.



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, çok sayıda yargı mensubu örgütle irtibat ve iltisakı nedeniyle başlatılan idari soruşturmalarda meslekten ihraç edilmişti.

"FETÖ İLE MÜCADELE KIRMIZI ÇİZGİ"



Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk'te katıldığı bir programda, konuyla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ulaştığını belirterek, "Oldukça kararlı bir mücadele yürütüyor. FETÖ ile mücadele konusu kırmızı çizgisi. Bu 387 kişiyle ilgili olarak HSK yeniden inceleme başlatıyor. Kamuoyunda oluşan bu hassasiyet ve sayın Bakan'ın kararlılığıyla birlikte HSK yeni bir inceleme başlatıyor." açıklamasında bulundu.

