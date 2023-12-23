HSK'dan güz kararnamesine ilişkin açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) güz kararnamesinde, hakim ve Cumhuriyet savcılarının öncelikle mazeretlerine ilişkin taleplerinin dikkate alındığı belirtilerek, yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi istendi.

HSK'dan güz kararnamesine ilişkin açıklama
HSK kararnamesi yayımlandı: 506 hakim ve savcının yeri değişti

HSK kararnamesi yayımlandı: 506 hakim ve savcının yeri değişti

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HSK'dan, 21 Aralık tarihli güz kararnamesine ilişkin açıklama yapıldı.

Son günlerde bazı basın yayın organlarında, güz kararnamesinde görev yerleri değişen kimi yargı mensupları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayımlanan güz kararnamesinde hakim ve Cumhuriyet savcılarımızın öncelikle mazeretlerine ilişkin talepleri dikkate alınarak, ihtiyaç ve kadro durumu ile haklarında devam eden soruşturmalardan dolayı eski görev yerlerinde kalmalarının doğurabileceği sıkıntılar gözetilerek değerlendirme yapılmıştır. Bu minvalde yapılan atamaların yasal dayanağı ve gerekçesi mevcut olduğu halde yargıya olan güveni zedelemeye yönelik gerçek dışı haberlere itibar edilmemelidir."

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