HSK'ya ihbar mektubunu yazan İsmail Uçar Yargıtay üyesi oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Yargıtay üyeliğine 4 yeni isim seçti. HSK kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yazdığı bir dilekçe ile yargılama ve soruşturmalardaki rüşvet iddialarını HSK'ya ileten, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar da Yargıtay üyeliğine seçildi. Uçar'ın iddiaları üzerine müfettiş görevlendirilmişti.

HSK'ya ihbar mektubunu yazan İsmail Uçar Yargıtay üyesi oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtay'daki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar 'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Yargıtay üyeliğine seçildi.

HSK'ya ihbar mektubunu yazan İsmail Uçar Yargıtay üyesi oldu - 1 İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar

HSK'YA İHBAR MEKTUBUNU YAZAN UÇAR DA SEÇİLDİ

Atanan isimler arasında yer alan İsmail Uçar, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yargılamalar ve soruşturmalarda usulsüzlük iddiaları üzerine bir ihbar mektubu kaleme almıştı.

Uçar, para karşılığı karar alındığı iddialarını Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) iletmişti.

Bu gelişmelerin ardından HSK, 3 müfettiği inceleme için görevlendirdi. Süreç devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uçar, tespitlerinin yeni olduğunu belirterek, “Yazdığım yazıda her şey açık” ifadelerini kullanmıştı.

Süreci takip eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da incelemeye ilişkin ''HSK Teftiş Kurulu Başkanlığınca 3 müfettiş görevlendirdik. Müfettişlerimiz gerekli incelemeyi ve soruşturma çalışmalarını yaptıktan sonra da bahsedilen iddialarla ilgili bir karara yetkili makamlarımız varacaktır” açıklamasını yapmıştı.

BAKAN TUNÇ'TAN TEBRİK PAYLAŞIMI

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