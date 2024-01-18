HSK'ya ihbar mektubunu yazan İsmail Uçar Yargıtay üyesi oldu

HSK'YA İHBAR MEKTUBUNU YAZAN UÇAR DA SEÇİLDİ

Atanan isimler arasında yer alan İsmail Uçar, geçtiğimiz yıl Ekim ayında yargılamalar ve soruşturmalarda usulsüzlük iddiaları üzerine bir ihbar mektubu kaleme almıştı.

Uçar, para karşılığı karar alındığı iddialarını Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) iletmişti.



Bu gelişmelerin ardından HSK, 3 müfettiği inceleme için görevlendirdi. Süreç devam ederken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Uçar, tespitlerinin yeni olduğunu belirterek, “Yazdığım yazıda her şey açık” ifadelerini kullanmıştı.



Süreci takip eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da incelemeye ilişkin ''HSK Teftiş Kurulu Başkanlığınca 3 müfettiş görevlendirdik. Müfettişlerimiz gerekli incelemeyi ve soruşturma çalışmalarını yaptıktan sonra da bahsedilen iddialarla ilgili bir karara yetkili makamlarımız varacaktır” açıklamasını yapmıştı.

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